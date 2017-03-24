УПЛ объявила даты перенесенных четвертьфинальных матчей Кубка Украины

Оба перенесенных поединка пройдут 5 апреля (среда). Встреча "Полтава" - "Шахтер" начнется в 14:00, а "Нефтяник" - "Динамо" стартует начиная с 17:00.

Заметим, что двое из четырех полуфиналистов уже известны. "Днепр" продолжит борьбу за трофей благодаря победе 1:0 над "Ворсклой", а "Николаев" завоевал путевку в следующий круг, обыграв в серии пенальти "Ильичевец".