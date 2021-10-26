УПЛ назвала найкращого футболіста та наставника крайнього туру змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 12-го туру УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
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За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Металіста 1925” Дмитро Криськів, який випередив хавбеків “Динамо” Віктора Циганкова та “Вересу” Михайла Шестакова.
До складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Варто відзначити, що найкращим наставником туру обрано Валерія Кривенцова із ФК “Металіст-1925”.
Нагадаємо
“Реал” обіграв “Барселону” в іспанському “Ель-класико”.