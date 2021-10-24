"Реал" обіграв "Барселону" в іспанському "Ель-класико"

Деталі

До перерви "галактікос" відкрили рахунок зусиллями Давида Алаби. Рахунок тримав довгий час на користь "Реала", але в компенсований час уболівальники побачили ще два взяття воріт. Спочатку перевага була подвоєна зусиллями Лукаса Васкеса, а у відповідь відбувся гол Серхіо Агуеро.

Таким чином 2:1 на користь "Реала", який з 20 очками займає другий рядок чемпіонату та відстає від "Реал Сосьєдаду" лише на бал. "Барселона" з 15 пунктами йде лише 9-ю.

До вашої уваги перелік інших протистоянь:

"Севілья" – "Леванте" – 5:3

"Бетіс" – "Райо Вальєкано" – 3:2

"Атлетіко" – "Реал Сосьєдад" – 2:2.