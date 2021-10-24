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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Реал" обіграв "Барселону" в іспанському "Ель-класико"

Київ • УНН

 • 21324 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Каталонська "Барселона" на "Камп Ноу" приймала мадридський "Реал" у зустрічі 10-го туру іспанської Прімери, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

"Реал" обіграв "Барселону" в іспанському "Ель-класико"

Деталі

До перерви "галактікос" відкрили рахунок зусиллями Давида Алаби. Рахунок тримав довгий час на користь "Реала", але в компенсований час уболівальники побачили ще два взяття воріт. Спочатку перевага була подвоєна зусиллями Лукаса Васкеса, а у відповідь відбувся гол Серхіо Агуеро.

Таким чином 2:1 на користь "Реала", який з 20 очками займає другий рядок чемпіонату та відстає від "Реал Сосьєдаду" лише на бал. "Барселона" з 15 пунктами йде лише 9-ю.

До вашої уваги перелік інших протистоянь:

"Севілья" – "Леванте" – 5:3
"Бетіс" – "Райо Вальєкано" – 3:2
"Атлетіко" – "Реал Сосьєдад" – 2:2.

Українські Національні Новини

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