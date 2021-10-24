"Реал" обыграл "Барселону" в испанском "Эль-классико"

Детали

До перерыва “галактикос” открыли счет усилиями Давида Алабамы. Счет держал долгое время в пользу “Реала”, но в компенсированное время болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала преимущество было удвоено усилиями Лукаса Васкеса, а в ответ состоялся гол Серхио Агуэро.

Таким образом 2:1 в пользу “Реала”, который с 20 очками занимает вторую строчку чемпионата и отстает от “Реал Сосьедад” лишь на балл. “Барселона” с 15 пунктами идет лишь 9-ю.

Вашему вниманию перечень других противостояний:

“Севилья” — “Леванте” — 5:3

“Бетис” — “Райо Вальекано” — 3:2

“Атлетико” — “Реал Сосьедад” — 2:2.