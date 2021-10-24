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"Реал" обыграл "Барселону" в испанском "Эль-классико"

Киев • УНН

 • 21324 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Каталонская "Барселона" на "Камп Ноу" принимала мадридский "Реал" во встрече 10-го тура испанской Примеры, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

"Реал" обыграл "Барселону" в испанском "Эль-классико"

Детали

До перерыва “галактикос” открыли счет усилиями Давида Алабамы. Счет держал долгое время в пользу “Реала”, но в компенсированное время болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала преимущество было удвоено усилиями Лукаса Васкеса, а в ответ состоялся гол Серхио Агуэро.

Таким образом 2:1 в пользу “Реала”, который с 20 очками занимает вторую строчку чемпионата и отстает от “Реал Сосьедад” лишь на балл. “Барселона” с 15 пунктами идет лишь 9-ю.

Вашему вниманию перечень других противостояний:

“Севилья” — “Леванте” — 5:3
“Бетис” — “Райо Вальекано” — 3:2
“Атлетико” — “Реал Сосьедад” — 2:2.

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