УПЛ назвала лучшего футболиста и наставника крайнего тура соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 12-го тура УПЛ, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Металлиста 1925” Дмитрий Крысько, который опередил хавбеков “Динамо” Виктора Цыганкова и “Вереса” Михаила Шестакова.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Стоит отметить, что лучшим наставником тура избран Валерий Кривенцова с ФК “Металлист-1925”.
Напомним
“Реал” обыграл “Барселону” в испанском “Эль-классико”.