УПЛ назвала ім'я кращого футболіста заключного туру сезону

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців із експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 32-го туру, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Зорі” Дмитро Хомченовський, який у матчі з “Десною” провів “бронзовий” гол сезону. Він випередив нападника “Дніпра-1” Владислава Супрягу.

Натомість кращим тренером туру було обрано Руслана Костишина із “Колоса”, який привів клуб з Ковалівки до виграшу над “Динамо” (2:0).

Додамо, що експертну раду сформували наступні гравці: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

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