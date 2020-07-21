УПЛ назвала ім'я кращого футболіста заключного туру сезону

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Зорі” Дмитро Хомченовський, який у матчі з “Десною” провів “бронзовий” гол сезону. Він випередив нападника “Дніпра-1” Владислава Супрягу.

Натомість кращим тренером туру було обрано Руслана Костишина із “Колоса”, який привів клуб з Ковалівки до виграшу над “Динамо” (2:0).

Додамо, що експертну раду сформували наступні гравці: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.