УПЛ назвала имя лучшего футболиста заключительного тура сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов из экспертного совета, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 32-го тура, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Зари” Дмитрий Хомченовский, который в матче с “Десной” провел “бронзовый” гол сезона. Он опередил нападающего “Днепра-1” Владислава Супрягу.
Зато лучшим тренером тура был избран Руслана Костишин из “Колоса”, который привел клуб из Ковалевки к выигрышу над “Динамо” (2:0).
Добавим, что экспертный совет сформировали следующие игроки: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.