УПЛ через погодні умови перенесла один матч 22 туру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Погодні умови стали причиною переносу поєдинку 22-го туру Української Прем’єр-ліги “Зірка” (Кропивницький) — “Олександрія”. Про це інформує прес-служба УПЛ, передає УНН.
“За результатом розгляду клопотання ФК „Зірка“ Кропивницький (лист від 01.03.2018 р. № 54), враховуючи лист міської ради міста Кропивницького (від 26.02.2018 р., № 01-21/139), довідку Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології державної служби надзвичайних ситуацій (від 27.02.2018 року, № 40), зважаючи на аномальні та непереривні опади у вигляді снігу, керуючись п. 16 ст. 9 Регламенту змагань УПЛ, Дирекція УПЛ постановила перенести дату проведення матчу 22-го туру Чемпіонату УПЛ „Зірка“ Кропивницький — „Олександрія“ Олександрія з 03 на 06.03.2018 року. Час початку матчу — 14:00”, — сказано у заяві Організації.
Зауважимо, що “Зірка” наразі перебуває на 10-му рядку турнірної таблиці (18 балів), а “Олександрія” 8-ма (22).
Нагадаємо, що до Києва сьогодні не долітали деякі літаки з регіональних аеропортів, а в Одесі через погодні умови скасували частину рейсів.