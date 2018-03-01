УПЛ из-за погодных условий перенесла один матч 22 тура
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Погодные условия стали причиной переноса поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги “Звезда” (Кропивницкий) — “Александрия”. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.
“По результатам рассмотрения ходатайства ФК „Звезда“ Кропивницкий (письмо от 01.03.2018 г.. № 54), учитывая письмо городского совета города Кропивницкого (от 26.02.2018 г.., № 01-21/139), справку Кировоградского областного центра по гидрометеорологии государственной службы чрезвычайных ситуаций (от 27.02.2018 года, № 40), учитывая аномальные и непрерывные осадки в виде снега, руководствуясь п. 16 ст. 9 Регламента соревнований УПЛ Дирекция УПЛ постановила перенести дату проведения матча 22-го тура Чемпионата УПЛ „Звезда“ Кропивницкий — „Александрия“ Александрия с 03 на 06.03.2018 года. Время начала матча — 14:00”, — говорится в заявлении Организации.
Заметим, что “Звезда” сейчас находится на 10-й строчке турнирной таблицы (18 баллов), а “Александрия” 8-я (22).
Напомним, что в Киев сегодня не долетали некоторые самолеты из региональных аэропортов, а в Одессе за погодных условий отменили часть рейсов.