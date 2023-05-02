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Уперше з жовтня 2021 року бізнес оцінив результати своєї діяльності позитивно

Уперше з жовтня 2021 року бізнес оцінив результати своєї діяльності позитивно

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Бізнес у квітні оцінив результати своєї діяльності, порівняно з попереднім місяцем, позитивно вперше з жовтня 2021 року. Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікувань ділової активності (ІОДА), повідомляє НБУ, пише УНН.

Цитата

“У квітні ІОДА підвищився до 51.5 із 49.5 у березні. Вперше за півтора року індекс очікувань ділової активності перевищив рівноважний рівень” - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зокрема, позитивний вплив на оцінку підприємств більшості секторів мало збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення тощо.

Деталі

Підприємства торгівлі вже вдруге надали найбільш оптимістичні оцінки результатів та перспектив діяльності - секторальний індекс у квітні зріс до 57.6 (із 53.6 у березні). Адже вони вперше з липня 2019 року очікували підвищення торговельної маржі, всупереч посилення оцінок щодо зростання закупівельних цін.

Підприємства промисловості, на на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне, другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів - секторальний індекс у квітні становив 50.5 (у березні – 51.2).

Підприємства сфери послуг, завдяки відновлення попиту, покращення енергопостачання та сезонності, продовжили пом’якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив - секторальний індекс становив 48.8 (із 45.7 у березні).

Підприємства будівництва мають найбільш стримані серед інших секторів економіки оцінки щодо своїх економічних показників - секторальний індекс у квітні становив 44.9 (у березні – 45.9). У квітні респонденти очікували зменшення обсягів будівництва і посилили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

Довідково

Здебільшого підприємства, які долучаються до опитування, висловлюють очікування щодо подорожчання власної продукції/послуг.

У той же час оцінки щодо зайнятості населення пом'якшилися, адже підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують збільшення чисельності працівників, решта секторів прогнозують темпи скорочення персоналу нижчими темпами, ніж у попередні місяці.

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