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Впервые с октября 2021 года бизнес оценил результаты своей деятельности положительно

Киев • УНН

 • 1722096 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Бизнес в апреле оценил результаты своей деятельности, по сравнению с предыдущим месяцем, положительно впервые с октября 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщает НБУ, пишет УНН.

Цитата

“В апреле ИОДА повысился до 51.5 с 49.5 в марте. Впервые за полтора года индекс ожиданий деловой активности превысил равновесный уровень” - говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, положительное влияние на оценку предприятий большинства секторов имело увеличение предложения продовольствия и топлива, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения и тому подобное.

Детали

Предприятия торговли уже второй раз предоставили наиболее оптимистичные оценки результатов и перспектив деятельности - секторальный индекс в апреле вырос до 57.6 (с 53.6 в марте). Ведь они впервые с июля 2019 года ожидали повышения торговой маржи, вопреки усилению оценок по росту закупочных цен.

Предприятия промышленности, на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо, второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов - секторальный индекс в апреле составил 50.5 (в марте – 51.2).

Предприятия сферы услуг, благодаря восстановлению спроса, улучшению энергоснабжения и сезонности, продолжили смягчать негативные оценки своих экономических перспектив - секторальный индекс составил 48.8 (с 45.7 в марте).

Предприятия строительства имеют наиболее сдержанные среди других секторов экономики оценки своих экономических показателей - секторальный индекс в апреле составил 44.9 (в марте – 45.9). В апреле респонденты ожидали уменьшения объемов строительства и усилили негативные оценки относительно объемов новых заказов.

Справочно

В основном предприятия, которые присоединяются к опросу, выражают ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг.

В то же время оценки по занятости населения смягчились, ведь предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные сектора прогнозируют темпы сокращения персонала более низкими темпами, чем в предыдущие месяцы.

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