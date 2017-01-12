Упаковки цукру із зображенням Д.Трампа з’явилися на прилавках російських магазинів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Тулі випустили цукор із зображенням на упаковці нового президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Так, виробники продукції зробили це в надії на те, що відносини Росії і США “стануть солодшими”.
На упаковці поряд із зображенням американського президента розмістили напис “Обрано 45-го президента США Данальда Трампа”.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.