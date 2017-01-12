Упаковки сахара с изображением Д.Трампа появились на прилавках российских магазинов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Туле выпустили сахар с изображением на упаковке нового президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Так, производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".
На упаковке рядом с изображением американского президента разместили надпись "Избран 45-ый президент США Дональд Трамп".
Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .