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12 марта, 19:49 • 106658 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 138228 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 119794 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 116689 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 144976 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115356 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122053 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130466 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140544 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Упаковки сахара с изображением Д.Трампа появились на прилавках российских магазинов

Упаковки сахара с изображением Д.Трампа появились на прилавках российских магазинов

Киев • УНН

 • 13115 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Туле выпустили сахар с изображением на упаковке нового президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Так, производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".

На упаковке рядом с изображением американского президента разместили надпись "Избран 45-ый президент  США Дональд Трамп".

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что   отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .

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