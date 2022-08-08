United24: Україна придбала перші 24 реанімобілі

Деталі

Придбані автівки обладнані всім необхідним, щоб транспортувати тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Їх передадуть закладам екстреної медичної допомоги 7 областей: Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Одеської.

Декілька тижнів тому дружина Президента Олена Зеленська оголосила збір на машини швидкої допомоги. Станом на сьогодні через United24 зібрано вже понад 220 мільйонів гривень. До збору долучився великий український бізнес, зокрема, агрохолдинг МХП.

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“До фандрейзингу долучилися громадяни 51 країни світу. Найбільше жертвували з України, США, Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю, Австралії та Канади. Також збір підтримав великий український бізнес: Епіцентр, ОККО, Prom.ua, МХП, Freedom Finance та міжнародна фармацевтична компанія АстраЗенека”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” спрямував 20 млн грн на підтримку охорони здоров’я в межах президентської ініціативи United24.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.