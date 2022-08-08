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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33753 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 79730 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 168921 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 169479 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 147103 перегляди

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United24: Україна придбала перші 24 реанімобілі

United24: Україна придбала перші 24 реанімобілі

Київ • УНН

 • 196018 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна придбала 24 реанімобілі за гроші, зібрані через платформу United24. Їхня вартість становить 52,8 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі сервісу, передає УНН

Деталі

Придбані автівки обладнані всім необхідним, щоб транспортувати тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Їх передадуть закладам екстреної медичної допомоги 7 областей: Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Одеської.

Декілька тижнів тому дружина Президента Олена Зеленська оголосила збір на машини швидкої допомоги. Станом на сьогодні через United24 зібрано вже понад 220 мільйонів гривень. До збору долучився великий український бізнес, зокрема, агрохолдинг МХП.

Цитата

“До фандрейзингу долучилися громадяни 51 країни світу. Найбільше жертвували з України, США, Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю, Австралії та Канади. Також збір підтримав великий український бізнес: Епіцентр, ОККО, Prom.ua, МХП, Freedom Finance та міжнародна фармацевтична компанія АстраЗенека”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” спрямував 20 млн грн на підтримку охорони здоров’я в межах президентської ініціативи United24. 

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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