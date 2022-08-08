United24: Украина приобрела первые 24 реанимобиля

Детали

Приобретенные автомобили оборудованы всем необходимым, чтобы транспортировать тяжелораненых в больницу: кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Их передадут экстренной медицинской помощи 7 областей: Запорожской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской.

Несколько недель назад супруга Президента Елена Зеленская объявила сбор на машины скорой помощи. На сегодня через United24 собрано уже более 220 миллионов гривен. К сбору присоединился крупный украинский бизнес, в частности агрохолдинг МХП.

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“К фандрейзингу приобщились граждане 51 страны мира. Больше всего жертвовали из Украины, США, Германии, Великобритании, Израиля, Австралии и Канады. Также сбор поддержал крупный украинский бизнес: Эпицентр, ОККО, Prom.ua, МХП, Freedom Finance и международная фармацевтическая компания АстраЗенека", - говорится в сообщении.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаде” направил 20 млн грн в поддержку здравоохранения в рамках президентской инициативы United24.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.