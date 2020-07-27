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Уникли 52 млн грн збитків: суд арештував 1845 тонн рутилового концетрату “ОГХК”

Уникли 52 млн грн збитків: суд арештував 1845 тонн рутилового концетрату “ОГХК”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 1845 тонн рутилового концетрату АТ “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”, що дозволило перешкодити намірам іноземної компанії вивезти без оплати цю продукцію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“НАБУ та САП у співпраці з новим керівництвом АТ „Об’єднана гірничо-хімічна компанія“ (100% акцій належить державі) запобігли завданню 52 млн грн збитків, не дозволивши безоплатно вивезти сировину „ОГХК“ за кордон. Йдеться про 1845 тонн рутилового концетрату, який наразі перебуває в Одеському морському торговельному порті”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення про безоплатну передачу сировини іноземній компанії-посередниці (Австрія), як вже має близько 600 млн грн боргів перед “ОГХК”, ухвалив попередній менеджмент держкомпанії. Дізнавшись про цей факт, а також про те, що незаконно переданий рутил зберігається в Одеському морському торговельному порту, новий менеджмент держпідприємства звернувся до Національного бюро.

Також у свою чергу, НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві.

“Відповідне клопотання задоволено слідчим суддею ВАКС 15 липня 2020 року і наразі виконано. Такі заходи унеможливили подальшу реалізацію кінцевим покупцям 1845 тонн незаконно переданого іноземній компанії рутилу, а разом із тим — завдання „ОГХК“ 52 млн грн збитків”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у травні Вищий антикорупційний суд наклав арешт на близько 20 тис. тонн титановмісної сировини АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (“ОГХК”), що дозволило перешкодити намірам іноземної компанії-посередниці вивезти без оплати цю продукцію.

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