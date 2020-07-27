Избежали 52 млн грн убытков: суд арестовал 1845 тонн рутилового концетрата "ОГХК"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд наложил арест на 1845 тонн рутилового концетрат АО "Объединенной горно-химической компании", что позволило воспрепятствовать намерениям иностранной компании вывезти без оплаты эту продукцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ и САП в сотрудничестве с новым руководством АО "Объединенная горно-химическая компания" (100% акций принадлежит государству) предотвратили нанесение 52 млн грн убытков, не позволив безвозмездно вывезти сырье "ОГХК" за границу. Речь идет о 1845 тоннах рутилового концетрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту", - говорится в сообщении.
Сообщается, что решение о безвозмездной передаче сырья иностранной компании-посреднице (Австрия), что уже имеет около 600 млн грн долгов перед "ОГХК", принял предыдущий менеджмент госкомпании. Узнав об этом факте, а также о том, что незаконно переданный рутил сохраняется в Одесском морском торговом порту, новый менеджмент госпредприятия обратился в Национальное бюро.
Также в свою очередь, НАБУ и САП инициировали наложение ареста на сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии.
"Соответствующее ходатайство удовлетворено следственным судьей ВАКС 15 июля 2020 года и теперь выполнено. Такие меры сделали невозможной дальнейшую реализацию конечным покупателям 1845 тонн незаконно переданного иностранной компании рутила, а вместе с тем - нанесение "ОГХК" 52 млн грн убытков", - отмечается в сообщении.
Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд наложил арест на около 20 тыс. тонн титаносодержащих сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК"), что позволило воспрепятствовать намерениям иностранной компании-посредницы вывезти без оплаты эту продукцию.