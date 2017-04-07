Унікальний скіфський меч, знайдений під Слов’янськом, передали на реставрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Унікальний скіфський меч, знайдений під Слов’янськом у Донецькій області, передано на реставрацію до Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Про це йдеться в повідомленні на Facebook Міністерства культури України, передає УНН.
У повідомленні йдеться, що подібні мечі древні скіфи використовували для бою близько V ст. н.е. у Передній Азії.
Зі слів скіфолога Юрія Болтрика, ця археологічна знахідка збереглася тільки завдяки особливостям природного середовища на Сході України, де була знайдена поблизу р. Сіверський Донець, природних соляних куполів цього краю, та є яскравим прикладом тогочасної зброї.
Коштовність меча також підтвердив реставратор Національного науково-дослідного реставраційного центру України Віктор Голуб. Він зазначає, що досить великий розмір меча -75 сантиметрів - свідчить про те, що річ була створена для кремезного воїна.
“Вочевидь, цей меч був викуваний індивідуально для певного воїна. Він відрізняється від знахідок того періоду своєю масивністю” – зазначив реставратор.