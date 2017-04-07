Уникальный скифский меч, найденный под Славянском, передали на реставрацию

В сообщении говорится, что подобные мечи древние скифы использовали для боя около V в. н.э. в Передней Азии.

По словам скифолога Юрия Болтрика, эта археологическая находка сохранилась только благодаря особенностям среды на Востоке Украины, где была найдена вблизи р. Северский Донец, природных соляных куполов этого края, и является ярким примером оружия того времени.

Драгоценность меча также подтвердил реставратор Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины Виктор Голуб. Он отмечает, что достаточно большой размер меча - 75 сантиметров - свидетельствует о том, что вещь была создана для крепкого воина.

"Очевидно, этот меч был выкован индивидуально для определенного воина. Он отличается от находок того периода своей массивностью", - отметил реставратор.

Напомним, у 2016 году в Мариуполе нашли останки мамонта.