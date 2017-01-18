Унікальні фрески на стінах пам'ятки архітектури знайшли в Одесі

Вони були під штукатуркою, яка відпала після морозів. Фреску виконали учні Михайла Бойчука на замовлення клубу НКВС у 1928 році. Згодом Бойчука звинуватили у шпигунстві та разом з учнями розстріляли. І усі їхні твори радянська влада знищила. Більше їхніх творів в Одесі немає.

Мистецтвознавці вважають, що в будівлі може бути ще 20 картин “бойчукістів”. Зазначимо, що палац студентів було збудовано у 1917 році за проектом архітектора Юрія Дмитренка і наразі це пам’ятка архітектури. Вже створено комісію, що має визначити цінність знахідки. Після висновків експертів буде прийнято рішення щодо подальшої долі фресок.