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Унікальні фрески на стінах пам'ятки архітектури знайшли в Одесі

Київ • УНН

 • 13487 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 18 січня. УНН. В Одесі, на стінах Палацу студентів випадково знайшли унікальні фрески із зображенням солдатів НКВС. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Вони були під штукатуркою, яка відпала після морозів. Фреску виконали учні Михайла Бойчука на замовлення клубу НКВС у 1928 році. Згодом Бойчука звинуватили у шпигунстві та разом з учнями розстріляли. І усі їхні твори радянська влада знищила. Більше їхніх творів в Одесі немає.

Мистецтвознавці вважають, що в будівлі може бути ще 20 картин “бойчукістів”. Зазначимо, що палац студентів було збудовано у 1917 році за проектом архітектора Юрія Дмитренка і наразі це пам’ятка архітектури. Вже створено комісію, що має визначити цінність знахідки. Після висновків експертів буде прийнято рішення щодо подальшої долі фресок.

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