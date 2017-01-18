Уникальные фрески на стенах памятника архитектуры нашли в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. В Одессе, на стенах Дворца студентов случайно нашли уникальные фрески с изображением солдат НКВД. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Они были под штукатуркой, которая отпала после морозов. Фреску выполнили ученики Михаила Бойчука по заказу клуба НКВД в 1928 году. Впоследствии Бойчука обвинили в шпионаже и вместе с учениками расстреляли. И все их произведения советская власть уничтожила. Больше их произведений в Одессе нет.
Искусствоведы считают, что в здании может быть еще 20 картин "бойчукистов". Отметим, что дворец студентов был построен в 1917 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко и теперь это памятник архитектуры. Уже создана комиссия, которая должна определить ценность находки. После выводов экспертов будет принято решение о дальнейшей судьбе фресок.