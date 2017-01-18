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Уникальные фрески на стенах памятника архитектуры нашли в Одессе

Уникальные фрески на стенах памятника архитектуры нашли в Одессе

Киев • УНН

 • 13483 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. В Одессе, на стенах Дворца студентов случайно нашли уникальные фрески с изображением солдат НКВД. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Они были под штукатуркой, которая отпала после морозов. Фреску выполнили ученики Михаила Бойчука по заказу клуба НКВД в 1928 году. Впоследствии Бойчука обвинили в шпионаже и вместе с учениками расстреляли. И все их произведения советская власть уничтожила. Больше их произведений в Одессе нет.

Искусствоведы считают, что в здании может быть еще 20 картин "бойчукистов". Отметим, что дворец студентов был построен в 1917 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко и теперь это памятник архитектуры. Уже создана комиссия, которая должна определить ценность находки. После выводов экспертов будет принято решение о дальнейшей судьбе фресок.

Украинские Национальные Новости

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