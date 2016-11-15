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Унікальна добровільна церковна пожежна команда відзначить 11-річчя на Закарпатті

Унікальна добровільна церковна пожежна команда відзначить 11-річчя на Закарпатті

Київ • УНН

 • 11638 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 15 листопада. УНН. У грудні 2016 року виповниться 11 років єдиній в Україні добровільній церковній пожежній команді з с. Дерцен Мукачівського району. Про це повідомили УНН в управлінні ДСНС у Закарпатській області.

У 2005 році за ініціативи пастора місцевої реформатської церкви Миколи Жуковського у селі створили добровільне пожежне формування, до якого увійшли кухарі, фермери, вчителі та ін. Спочатку М. Жуковський написав листа до Міністерства внутрішніх справ Угорщини із проханням посприяти у придбанні пожежного автомобіля. Пожежний автомобіль “Чепел” був знайдений у місті Тотобаня та переданий у користування добровільної церковної команди.

Першими добровольцями-новобранцями стали двадцятеро місцевих мешканців, які пройшли навчання в Угорщині, щоб перейняти досвід роботи із іноземним обладнанням. Після цього були навчальні курси та тактична підготовка у Мукачівських вогнеборців.

За 11 років добровольцями здійснено понад 300 виїздів на ліквідацію пожеж, дорожньо-транспортних пригод, підтоплень та рятування людей. Команда допомагає як мукачівським, так і берегівським підрозділам ДСНС, а також залучається у сусідню Угорщину.

Наразі кількість добровольців збільшилася вдвічі — тепер їх 40 чоловік. Оновлюється й техніка, з якою допомагають реформатські церкви та пожежні з Голландії, Німеччини, Угорщини та інших країн. Добровольці мають автоцистерну “Чепел”, водовозку “Шкода Ліаз”, що здатна перевезти до 8 тон води, автобус “Реномайстер”, причіпну мотопомпу, моторний човен на 8 чоловік, шість мотопомп. Після того, як у підрозділі з’явилась карета швидкої при команді запрацював й підрозділ швидкої допомоги, який укомплектували з числа населення, що має медичну освіту.

Як повідомили УНН в У ДСНС у Закарпатській області, добровільних пожежних команд в Україні функціонують лише дві — у м. Бориспіль та с. Дерцен. Закарпатська команда — єдина в Україні, що функціонує при церкві.

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