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Уникальная добровольная церковная пожарная команда отметит 11-летие на Закарпатье

Уникальная добровольная церковная пожарная команда отметит 11-летие на Закарпатье

Киев • УНН

 • 11638 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В декабре 2016 года исполнится 11 лет единственной в Украине добровольной церковной пожарной команде из с. Дерцен Мукачевского района. Об этом УНН сообщили в управлении ГосЧС в Закарпатской области.

В 2005 году по инициативе пастора местной реформатской церкви Николая Жуковского в селе создали добровольное пожарное формирование, в который вошли повара, фермеры, учителя и др. Сначала Н. Жуковский написал письмо в Министерство внутренних дел Венгрии с просьбой посодействовать в приобретении пожарного автомобиля. Пожарный автомобиль "Чэпел" был найден в городе Тотобаня и передан в пользование добровольной церковной команды.

Первыми добровольцами новобранцами стали двадцать местных жителей, которые прошли обучение в Венгрии, чтобы перенять опыт работы с иностранным оборудованием. После этого были учебные курсы и тактическая подготовка в Мукачевских пожарных.

За 11 лет добровольцами осуществлено более 300 выездов на ликвидацию пожаров, дорожно-транспортных происшествий, подтоплений и спасения людей. Команда помогает как мукачевскому, так и Береговскому подразделениям ГосЧС, а также привлекается в соседнюю Венгрию.

Сейчас количество добровольцев увеличилось вдвое - теперь их 40 человек. Обновляется и техника, с которой помогают реформатские церкви и пожарные из Голландии, Германии, Венгрии и других стран. Добровольцы имеют автоцистерну "Чэпел", водовозку "Жаль Лиаз", которая способна перевезти до 8 тонн воды, автобус "Реномайстер", прицепную мотопомпу, моторную лодку на 8 человек, шесть мотопомп. После того, как в подразделении появилась карета скорой при команде заработало и подразделение скорой помощи, которое укомплектовали из числа населения, имеющего медицинское образование.

Как сообщили УНН в ГосЧС в Закарпатской области, добровольных пожарных команд в Украине функционируют только две - в г. Борисполь и с. Дерцен. Закарпатская команда - единственная в Украине, которая функционирует при церкви.

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