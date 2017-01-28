Унаслідок медичної реформи пацієнти самі обиратимуть лікарів – заступник міністра охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Навесні всі рішення на рівні Кабміну і Міністерства охорони здоров’я щодо системи сімейної медицини мають бути прийняті. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, передає УНН.
“Ми вже цього року хочемо, щоби на первинній ланці запрацював принцип, коли державні кошти ходять за кожною конкретною людиною до того лікаря, якого вона обирає. Я так планую, що навесні на рівні Кабміну і Міністерства охорони здоров’я всі рішення щодо цієї системи будуть прийняті і далі настане черга регіонів,” — зазначив він.
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Зі слів заступника міністра охорони здоров’я, відсіювати лікарів ринковим способом не будуть.
“Відсіюватися не будуть. Мені здається, що на первинній ланці пацієнти самі розподілять нам кошти по тих лікарях, які чогось варті. Що до тих лікарів, які, скажімо, їх пацієнти не обирають? Ну, їм доведеться робити так, щоб їх обирали. І в цьому полягає суть нашої реформи,” — сказав П.Ковтонюк.