В результате медицинской реформы пациенты сами выбирать врачей - заместитель министра здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Весной все решения на уровне Кабмина и Министерства здравоохранения по системе семейной медицине должны быть приняты. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, передает УНН.
"Мы уже в этом году хотим, чтобы на первичном звене заработал принцип, когда государственные средства ходят за каждым конкретным человеком к тому врачу, которого он выбирает. Я так планирую, что весной на уровне Кабмина и Министерства здравоохранения все решения по этой системе будут приняты и дальше наступит очередь регионов ", - отметил он.
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По словам заместителя министра здравоохранения, отсеивать врачей рыночным способом не будут.
"Отсеиваться не будут. Мне кажется, что на первичном звене пациенты сами распределят нам средства по тем врачам, которые чего-то стоят. Что касается тех врачей, которых, скажем, их пациенты не выбирают? Ну, им придется делать так, чтобы их выбирали. И в этом заключается суть нашей реформы ", - сказал П.Ковтонюк.