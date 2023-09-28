Умєров зустрівся з новим міністром оборони Британії: говорили про військове партнерство

Цитата

«Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби. Зосереджуємося на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками. Зима наближається, але ми готові. Разом сильніше», - заявив Умєров.

Доповнення

Раніше міністр оборони Великої Британії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання посилення української ППО напередодні зимового періоду.