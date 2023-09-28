Умєров зустрівся з новим міністром оборони Британії: говорили про військове партнерство

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Голова оборонного відомства України Рустем Умєров провів зустріч із новопризначеним державним секретарем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом, який перебуває в нашій країні з візитом. Вони обговорили подальше військове партнерство і допомогу Україні. Про це повідомив голова Міноборони України у Facebook, інформує УНН.

Цитата

«Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України. Проінформував про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби. Зосереджуємося на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками. Зима наближається, але ми готові. Разом сильніше», - заявив Умєров.

Доповнення

Раніше міністр оборони Великої Британії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання посилення української ППО напередодні зимового періоду.

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