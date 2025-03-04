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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Умови українських військовополонених стають кращими перед обміном - голова "Вояцького визволу"

Київ • УНН

 • 43474 перегляди

Міжнародний тиск змушує росію покращувати умови утримання українських військовополонених перед обміном. За словами Наталії Єпіфанової, полонених краще годують та менше застосовують тортури.

Умови українських військовополонених стають кращими перед обміном - голова "Вояцького визволу"

Міжнародний тиск та повідомлення про тяжкі злочини росії проти українських військовополонених допомагають покращити умови утримання військових.

Про це заявила голова громадської організації "Вояцький визвіл" Наталія Єпіфанова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Здається, що це просто слова, просто заклики до українського спілкування, міжнародної спільноти і це просто повідомлення про тяжкі злочини, які вчиняє росія проти українських військовополонених. Але це працює, ці повідомлення вони працюють. Хлопці, які повертаються з полону повідомляють про те, що хлопців, яких готують на обмін вже трошки краще годують, не так до них застосовують тортури і так далі… Це не у всіх колоніях таке відбувається, в деяких поступово якісь покращення відбуваються

- зазначила Єпіфанова.

Зокрема, вона додала, що ті, хто утримує українських військовополонених у росії, починають усвідомлювати, що їхні дії є воєнним злочином і що це переслідуватиме їх усе життя.

Зеленський показав Трампу фото українських військових після російського полону28.02.25, 18:57 • 47336 переглядiв

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