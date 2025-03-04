Умови українських військовополонених стають кращими перед обміном - голова "Вояцького визволу"

Міжнародний тиск та повідомлення про тяжкі злочини росії проти українських військовополонених допомагають покращити умови утримання військових.

Про це заявила голова громадської організації "Вояцький визвіл" Наталія Єпіфанова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Здається, що це просто слова, просто заклики до українського спілкування, міжнародної спільноти і це просто повідомлення про тяжкі злочини, які вчиняє росія проти українських військовополонених. Але це працює, ці повідомлення вони працюють. Хлопці, які повертаються з полону повідомляють про те, що хлопців, яких готують на обмін вже трошки краще годують, не так до них застосовують тортури і так далі… Це не у всіх колоніях таке відбувається, в деяких поступово якісь покращення відбуваються