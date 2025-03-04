Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"
Киев • УНН
Международное давление заставляет Россию улучшать условия содержания украинских военнопленных перед обменом. По словам Натальи Епифановой, пленников лучше кормят и реже применяют пытки.
Международное давление и сообщения о тяжких преступлениях России против украинских военнослужащих помогают улучшить условия содержания военных.
Об этом заявила глава общественной организации "Воинский вызов" Наталия Епифанова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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Кажется, что это просто слова, просто призывы к украинскому общению, международному сообществу, и это просто сообщения о тяжких преступлениях, которые совершает Россия против украинских военнослужащих. Но это работает, эти сообщения действительно работают. Парни, которые возвращаются из плена, сообщают о том, что тех, кого готовят к обмену, уже немного лучше кормят, не так сильно применяют к ним пытки и так далее… Это не во всех колониях так происходит, в некоторых постепенно происходят какие-то улучшения.
В частности, она добавила, что те, кто удерживает украинских военнослужащих в России, начинают осознавать, что их действия являются военным преступлением и что это будет преследовать их всю жизнь.
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