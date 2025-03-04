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Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Киев • УНН

 • 43471 просмотра

Международное давление заставляет Россию улучшать условия содержания украинских военнопленных перед обменом. По словам Натальи Епифановой, пленников лучше кормят и реже применяют пытки.

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Международное давление и сообщения о тяжких преступлениях России против украинских военнослужащих помогают улучшить условия содержания военных.

Об этом заявила глава общественной организации "Воинский вызов" Наталия Епифанова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Кажется, что это просто слова, просто призывы к украинскому общению, международному сообществу, и это просто сообщения о тяжких преступлениях, которые совершает Россия против украинских военнослужащих. Но это работает, эти сообщения действительно работают. Парни, которые возвращаются из плена, сообщают о том, что тех, кого готовят к обмену, уже немного лучше кормят, не так сильно применяют к ним пытки и так далее… Это не во всех колониях так происходит, в некоторых постепенно происходят какие-то улучшения.

- зазначила Єпіфанова.

В частности, она добавила, что те, кто удерживает украинских военнослужащих в России, начинают осознавать, что их действия являются военным преступлением и что это будет преследовать их всю жизнь.

Зеленский показал Трампу фото украинских военных после российского плена28.02.25, 18:57 • 47328 просмотров

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