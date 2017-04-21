Умовою призначення на держслужбу з 2019 року буде знання англійської мови – П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Україні з 2019 року однією з вимог призначення на посаду на державну службу буде базове знання англійської мови. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко під час зустрічі з випускниками проекту з вивчення англійської мови Lingva.Skills, передає кореспондент УНН.
"Мотивація для студентів дуже чітка, тому що з 2019 року знання англійської мови буде однією з умов і вимог для номінування на державну службу", - сказав міністр.
П.Петренко уточнив, якщо комусь захочеться стати державним службовцем, то, крім української мови, кандидат на посадовця держслужби зобов’язаний буде знати англійську мову на базовому рівні.
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