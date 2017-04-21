Условием назначения на госслужбу с 2019 года будет знание английского языка - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Украине с 2019 году одним из требований назначения на должность на государственной службе будет базовое знание английского языка. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко во время встречи с выпускниками проекта по изучению английского языка Lingva.Skills, передает корреспондент.
"Мотивация для студентов очень четкая, потому что с 2019 году знания английского языка будет одним из условий и требований для номинирования на государственную службу", - сказал министр.
П.Петренко уточнил, если кому-то захочется стать государственным служащим, то, кроме украинского языка, кандидат на чиновника госслужбы обязан будет знать английский язык на базовом уровне.
Как сообщал УНН, на работу в Кабинет министров Украины через открытые конкурсы планируют набрать 1 тыс. молодых специалистов.