Условием назначения на госслужбу с 2019 года будет знание английского языка - П.Петренко

"Мотивация для студентов очень четкая, потому что с 2019 году знания английского языка будет одним из условий и требований для номинирования на государственную службу", - сказал министр.

П.Петренко уточнил, если кому-то захочется стать государственным служащим, то, кроме украинского языка, кандидат на чиновника госслужбы обязан будет знать английский язык на базовом уровне.

Как сообщал УНН, на работу в Кабинет министров Украины через открытые конкурсы планируют набрать 1 тыс. молодых специалистов.