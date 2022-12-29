Умови вступу до вишів будуть з нового року, можливі як ЗНО, так і мультитест - Міносвіти

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"Умови вступу до закладів вищої освіти зараз проходять громадські обговорення. Вони розміщені на сайті Міністерства. Ми маємо багато звернень від зацікавленої спільноти, які ми будемо опрацьовувати протягом першого тижня нового року. І будем потім презентувати дані умови вступу", - сказав Вітренко.

Деталі

Заступник міністра наголосив, що усе "в більшості" залежить від ВР. "Наразі там знаходиться 3 законопроекти, які стосуються вступу 2023. І як тільки законодавець прийме виважене рішення, ми будемо готові його реалізувати", 0=- наголосив він.

"Але міністерство готується до будь-якого сценарію, і проведення ЗНО, і до проведення національного мультипредметного тесту", - зазначив він.

"У тих правилах прийому, які ми пропонуємо для громадського обговорення, ми передбачили, що, можливо, буде використовуватися ЗНО 21-го року і результати національного мультипредметного тесту 22-го року. Вважаю, що найбільш оптимальний варіант є той, котрий запропонував Кабмін, коли вносив до ВР свій законопроект. І найоптимальніший той варіант, котрий ми зараз з громадкістю обговорюємо", - зазначив Вітренко.

Доповнення

Порядок прийому на здобуття вищої освіти в 2022 році офіційно затвердили у травні.