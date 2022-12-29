Условия поступления в вузы будут с нового года, возможны как ВНО, так и мультитест - Минобразования

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"Условия поступления в заведения высшего образования сейчас проходят общественные обсуждения. Они размещены на сайте Министерства. Мы имеем много обращений от заинтересованного сообщества, которые мы будем прорабатывать в течение первой недели нового года. И будем потом презентовать данные условия поступления", - сказал Витренко.

Детали

Замминистра подчеркнул, что все "в большинстве" зависит от ВР. "В настоящее время там находится 3 законопроекта, которые касаются вступления 2023 года. И как только законодатель примет взвешенное решение, мы будем готовы его реализовать", - подчеркнул он.

"Но министерство готовится к любому сценарию, и проведению ВНО, и к проведению национального мультипредметного теста", - отметил он.

"В тех правилах приема, которые мы предлагаем для общественного обсуждения, мы предусмотрели, что, возможно, будет использоваться ВНО 21-го года и результаты национального мультипредметного теста 22-го года. Считаю, что наиболее оптимальный вариант является тот, который предложил Кабмин, когда вносил в ВР свой законопроект. И самый оптимальный тот вариант, который мы сейчас с обществом обсуждаем", - отметил Витренко.

Дополнение

Порядок приема на соискание высшего образования в 2022 году официально утвердили в мае.