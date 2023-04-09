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Умови проживання, робота та здоров'я: з якими труднощами стикаються українці в ЄС

Умови проживання, робота та здоров'я: з якими труднощами стикаються українці в ЄС

Київ • УНН

 • 1409464 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Агентство ЄС з фундаментальних прав опублікувало дослідження про те, з якими труднощами доводиться стикатися українським біженцям в країнах ЄС – основними виявились умови проживання, робота та здоров’я. Про це пише УНН.

Деталі

У звіті містяться розповіді близько 14 500 людей, які втекли від війни закордон та оселилися в ЄС. Згідно з ним, більшість українських біженців стикаються з одними й тими самими проблемами. Серед найосновніших виділили:

• Вартість життя: 79% опитаних стикаються з труднощами, щоб звести кінці з кінцями.

• Житло: хоча 59% опитаних платять за своє житло, вони часто мають спільні з кимось туалет або кухню. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця для навчання їхніх дітей.

• Освіту: 59% дітей навчаються онлайн в українській школі або навчаються самостійно за допомогою матеріалів чи підтримки з України.

• Роботу: лише 33% опитаних мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно доглядати за дітьми або літніми/хворими родичами. 48% кажуть, що їх нова робота була нижчою за рівень освіти, а 30% кажуть, що їх експлуатували на роботі.

• Здоров'я: 49% відчувають пригніченість і депресію після того, як приїхали до приймаючої країни. 49% маленьких дітей мають проблеми зі сном і/або концентрацією.

• Мову: хоча 23% відвідують мовні курси, незнання мови приймаючої країни є основною причиною того, що люди кидають навчання, не працюють або не можуть отримати медичне обслуговування.

Опитування проводилося з серпня по вересень 2022 року в Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії.

Нагадаємо

У Литві минулого тижня оприлюднили документ, який передбачає покарання роботодавців, якщо їхні українські працівники не розмовлятимуть литовською.

Українські Національні Новини

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