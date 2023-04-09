Условия проживания, работа и здоровье: с какими трудностями сталкиваются украинцы в ЕС

Детали

В отчете содержатся рассказы около 14 500 человек, которые бежали от войны за границу и поселились в ЕС. Согласно ему, большинство украинских беженцев сталкиваются с одними и теми же проблемами. Среди самых основных выделили:

• Стоимость жизни: 79% опрошенных сталкиваются с трудностями, чтобы свести концы с концами.

• Жилье: хотя 59% опрошенных платят за свое жилье, они часто имеют общие с кем-то туалет или кухню. Многим не хватает уединения или тихого места для обучения их детей.

• Образование: 59% детей учатся онлайн в украинской школе или учатся самостоятельно с помощью материалов или поддержки из Украины.

• Работу: только 33% опрошенных имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно ухаживать за детьми или пожилыми/больными родственниками. 48% говорят, что их новая работа была ниже уровня образования, а 30% говорят, что их эксплуатировали на работе.

• Здоровье: 49% испытывают подавленность и депрессию после того, как приехали в принимающую страну. 49% маленьких детей имеют проблемы со сном и/или концентрацией.

• Язык: хотя 23% посещают языковые курсы, незнание языка принимающей страны является основной причиной того, что люди бросают учебу, не работают или не могут получить медицинское обслуживание.

Опрос проводился с августа по сентябрь 2022 года в Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании.

Напомним

В Литве на прошлой неделе обнародовали документ, который предусматривает наказание работодателей, если их украинские работники не будут говорить на литовском.