Условия проживания, работа и здоровье: с какими трудностями сталкиваются украинцы в ЕС

ukru
10:03 • 83063 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 126943 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 117287 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 131934 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115525 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130423 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125182 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108958 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102724 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113516 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 121679 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 133103 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 115441 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 117977 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 113238 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 210046 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 240642 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 180189 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 186034 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 221729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 68905 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110589 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118806 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134429 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169199 просмотра
Актуальное
Условия проживания, работа и здоровье: с какими трудностями сталкиваются украинцы в ЕС

Условия проживания, работа и здоровье: с какими трудностями сталкиваются украинцы в ЕС

Киев • УНН

 • 1409461 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Агентство ЕС по фундаментальным правам опубликовало исследование о том, с какими трудностями приходится сталкиваться украинским беженцам в странах ЕС – самыми основными оказались условия проживания, работа и здоровье. Об этом пишет УНН.

Детали

В отчете содержатся рассказы около 14 500 человек, которые бежали от войны за границу и поселились в ЕС. Согласно ему, большинство украинских беженцев сталкиваются с одними и теми же проблемами. Среди самых основных выделили:

• Стоимость жизни: 79% опрошенных сталкиваются с трудностями, чтобы свести концы с концами.

• Жилье: хотя 59% опрошенных платят за свое жилье, они часто имеют общие с кем-то туалет или кухню. Многим не хватает уединения или тихого места для обучения их детей.

• Образование: 59% детей учатся онлайн в украинской школе или учатся самостоятельно с помощью материалов или поддержки из Украины.

• Работу: только 33% опрошенных имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно ухаживать за детьми или пожилыми/больными родственниками. 48% говорят, что их новая работа была ниже уровня образования, а 30% говорят, что их эксплуатировали на работе.

• Здоровье: 49% испытывают подавленность и депрессию после того, как приехали в принимающую страну. 49% маленьких детей имеют проблемы со сном и/или концентрацией.

• Язык: хотя 23% посещают языковые курсы, незнание языка принимающей страны является основной причиной того, что люди бросают учебу, не работают или не могут получить медицинское обслуживание.

Опрос проводился с августа по сентябрь 2022 года в Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании.

Напомним

В Литве на прошлой неделе обнародовали документ, который предусматривает наказание работодателей, если их украинские работники не будут говорить на литовском.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНаши за границей

Обратиться по вопросам размещения рекламы