Умєров передумав захищати репутацію Міноборони у скандалі з неіснуючими "яйцями по 17 грн"

Міноборони України, під керівництвом міністра Рустема Умєрова, відкликало свій позов до очільниці Державної аудиторської служби Алли Басалаєвої, яка хибно стверджувала, що МОУ закуповувало яйця для армії по 17 грн за 1 шт. Про це пише Апостроф із посиланням на Державну аудиторську службу.

У розпорядженні УНН є дві ухвали Господарського суду міста Києва.

У першій, від 6 вересня 2023 року, ідеться про відкриття провадження у справі No 910/13757/23 про захист ділової репутації та зобов'язання спростувати недостовірну інформацію. Третьою особою суд вирішив долучити і безпосередньо голову Держаудитслужби Алла Басалаєву.

При цьому, після призначення міністром оборони Рустема Умєрова, уже 4 жовтня 2023-го Міністерство оборони звернулося з заявою про залишення позову без розгляду, а 11 жовтня 2023-го суд ухвалив відповідну ухвалу.

Як зазначає Апостроф, через відкликання Міноборони позову Держаудитслужба також відмовилася надати додаткові коментарі про "яйця по 17 грн", попри факт, що їх купівлю офіційно спростовано.

Нагадаємо, у січні 2023 року купівлю яєць по 17 спростував міністр оборони України Олексій Резніков, і, власне, у самому аудиті Держаудитслужби, за словами посадовця, такі висновки були відсутні. Якщо точніше, відповідно того договору Держаудитслужба у висновку зазначила, що документального підтвердження здійснення операцій по цьому договору у грудні 2022 року під час зустрічної звірки у постачальника не встановлені. Тобто - жодної проплати з "яйцями по 17 грн" не існувало.

При цьому, всупереч результатам аудиту Держаудитслужби голова тої ж Держаудислужби Алла Басалаєва заявила про начебто встановлений факт купівлі яєць по 17 грн, що виявилося неправдою.

Як результат - Міноборони подало відповідний позов до суду, у тому числі було подане клопотання про витребування у Державної аудиторської служби належним чином засвідченої копії витягу з акту від 27.03.2023 No000800-21/5т, складеного Держаудитслужбою за результатами аудиту Міноборони та підрозділів ЗСУ за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

Уже у грудні 2023 спростував купівлю яєць по 17 грн і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час Всеукраїнського антикорупційного форуму, відповідаючи на запитання голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної.

Понад те, вже наприкінці січня 2024-го і саме Міноборони Умєрова у відповіді на запит Антикорупційної ради при Міністерстві оборони повідомило, що яйця по 17 грн ніколи не купували.

Про це повідомила у себе на сторінці в Facebook журналістка і член Антикорупційної ради Тетяна Ніколаєнко, опублікувавши офіційну відповідь Міноборони