Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"
Министерство обороны отозвало свой иск к Государственной аудиторской службе относительно закупки яиц по 17 гривен после того, как министром обороны стал Рустем Умеров.
В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА
56-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела вблизи поселка Молодежное Херсонской области.
Обсудили военную помощь и санкции против рф: Стефанчук провел встречу с Боррелем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, имплементацию мирной формулы, гарантии безопасности ЕС, санкции против России и конфискацию российских активов.
Британская разведка: кремль для "вагнеровцев" строит новую базу
На юге россии строят новую основу базу для наемников ЧВК "вагнер". На новой базе также будет размещен новый добровольческий корпус росгвардии.
Украина обсудила с Польшей недопущение возобновления блокады границы
Украина обсудила с Польшей вопрос недопущения возобновления польскими перевозчиками блокады общей границы.
Стая косаток, застрявшая в дрейфующих льдах у побережья Японии, предположительно смогла спастись
Стая из 13 косаток, оказавшаяся в ловушке под дрейфующими льдами у берегов Японии, вероятно, смогла спастись после того, как плотные льдины расшатались.
Для военных - бесплатно: в Виннице открыли центр лечения боли и реабилитации "Прометей"
В Виннице открылся центр лечения боли и реабилитации "Прометей", который оказывает бесплатную помощь украинским военным с помощью современного оборудования и VR-технологий.
Польские фермеры планируют на месяц заблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск"
Польские фермеры планируют заблокировать пункт пропуска Дорогуск-Ягодин на польско-украинской границе 9 февраля с 11:00 в знак протеста. Протест предварительно продлится до 9 марта
Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по войне в Украине
Швейцария пригласила Китай принять участие в мирной конференции по войне в Украине, и Китай ответил, что принял приглашение во внимание.
ВР приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект о мобилизации.