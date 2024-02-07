Умеров передумал защищать репутацию Минобороны в скандале с несуществующими "яйцами по 17 грн"

Минобороны Украины, под рукводством министра Рустема Умерова, отозвало свой иск к главе Государственной аудиторской службы Алле Басалаевой, которая ошибочно утверждала, что МОУ закупало яйца для армии по 17 грн за 1 шт. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на Государственную аудиторскую службу.

В распоряжении УНН есть два постановления Хозяйственного суда города Киева.

В первой, от 6 сентября 2023 года, говорится об открытии производства по делу No 910/13757/23 о защите деловой репутации и обязательстве опровергнуть недостоверную информацию. Третьим лицом суд решил привлечь и непосредственно главу Госаудитслужбы Алла Басалаеву.

При этом, после назначения министром обороны Рустема Умерова, уже 4 октября 2023-го Министерство обороны обратилось с заявлением об оставлении иска без рассмотрения, а 11 октября 2023-го суд принял соответствующее решение.

Как отмечает Апостроф, из-за отзыва Минобороны иска Госаудитслужба также отказалась предоставить дополнительные комментарии о "яйцах по 17 грн", несмотря на факт, что их покупка официально опровергнута.

Напомним, в январе 2023 года покупку яиц по 17 опроверг министр обороны Украины Алексей Резников, и, собственно, в самом аудите Госаудитслужбы, по словам чиновника, такие выводы отсутствовали. Если точнее, согласно тому договору Госаудитслужба в заключении отметила, что документального подтверждения осуществления операций по этому договору в декабре 2022 года во время встречной сверки у поставщика не установлены. То есть - никакой проплаты с "яйцами по 17 грн" не существовало.

При этом, вопреки результатам аудита Госаудитслужбы глава той же Госаудислужбы Алла Басалаева заявила о якобы установленном факте покупки яиц по 17 грн, что оказалось неправдой.

Как результат - Минобороны подало соответствующий иск в суд, в том числе было подано ходатайство об истребовании у Государственной аудиторской службы надлежащим образом заверенной копии выписки из акта от 27.03.2023 No000800-21/5т, составленного Госаудитслужбой по результатам аудита Минобороны и подразделений ВСУ за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Уже в декабре 2023 года опроверг покупку яиц по 17 грн и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время Всеукраинского антикоррупционного форума, отвечая на вопрос председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной.

Более того, уже в конце января 2024-го и само Минобороны Умерова в ответе на запрос Антикоррупционного совета при Министерстве обороны сообщило, что яйца по 17 грн никогда не покупали.

Об этом сообщила у себя на странице в Facebook журналистка и член Антикоррупционного совета Татьяна Николаенко, опубликовав официальный ответ Минобороны.