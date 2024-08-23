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Умєров обговорив з міністром оборони Латвії посилення Коаліції дронів

Умєров обговорив з міністром оборони Латвії посилення Коаліції дронів

Київ • УНН

 • 95219 перегляди

Міністри оборони України та Латвії обговорили військову підтримку та зміцнення Коаліції дронів. Латвія надасть Україні військову допомогу на 112 млн євро та тисячі безпілотників для протидії російській агресії.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з латвійською делегацією на чолі з міністром оборони Андрісом Спрудсом. Про це розповіли в Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Разом із командою поінформували латвійських колег про останні події на фронті та процес обладнання фортифікаційних споруд.  Обговорили шляхи подальшого посилення нашого потужного партнерства

- розповів Умєров. 

У Міноборони підкреслюють, що цьогоріч Латвія надасть Україні військову підтримку на суму близько 112 млн євро та надалі надаватиме оборонну допомогу на рівні 0.25% від свого ВВП щороку.

Зазначається, що важливою темою зустрічі стало  зміцнення Коаліції дронів, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

В межах цієї міжнародної Коаліції триває процес передачі Силам оборони безпілотників латвійського виробництва. Загалом Латвія надасть Україні декілька тисяч дронів для відбиття широкомасштабної російської агресії. Обговорили наступні кроки для посилення Коаліції, яка вже об’єднала майже два десятки країн

- заявив Умєров. 

Своєю чергою латвійський посадовець Спрудс висловив готовність працювати з іншими країнами для залучення їх до Коаліції та аналогічних ініціатив на підтримку України.

Нагадаємо

Латвія готує до відправки в Україну найбільшу партію з 1400 безпілотників. Загалом країна надала Україні 3000 ударних дронів у рамках Міжнародної коаліції з розробки безпілотників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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