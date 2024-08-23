Латвія відправляє Україні рекордну партію з 1400 дронів
Київ • УНН
Латвія готує до відправки в Україну найбільшу партію з 1400 безпілотників. Загалом країна надала Україні 3000 ударних дронів у рамках Міжнародної коаліції з розробки безпілотників.
Латвія підготувала до відправки в Україну свою найбільшу партію дронів - 1400 безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі Х, передає УНН.
Найбільша партія від латвійських виробників - 1400 безпілотників - готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України
За словами міністра оборони країни, загалом Латвія надала Україні 3 тысячи ударних безпілотників різних типів та характеристик в рамках Міжнародної коаліції з розробки безпілотників.
"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", - вказав Спрудс.
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