Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов
Киев • УНН
Латвия готовит к отправке в Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотников. В целом страна предоставила Украине 3000 ударных дронов в рамках Международной коалиции по разработке беспилотников.
Латвия подготовила к отправке в Украину свою крупнейшую партию дронов - 1400 беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети Х, передает УНН.
Крупнейшая партия от латвийских производителей - 1400 беспилотников - готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины
По словам министра обороны страны, в целом Латвия предоставила Украине 3 тысячи ударных беспилотников различных типов и характеристик в рамках Международной коалиции по разработке беспилотников.
"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - указал Спрудс.
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