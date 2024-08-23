Латвия отправляет Украине рекордную партию из 1400 дронов

Латвия подготовила к отправке в Украину свою крупнейшую партию дронов - 1400 беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети Х, передает УНН.

Крупнейшая партия от латвийских производителей - 1400 беспилотников - готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины - написал Андрис Спрудс.

По словам министра обороны страны, в целом Латвия предоставила Украине 3 тысячи ударных беспилотников различных типов и характеристик в рамках Международной коалиции по разработке беспилотников.

"Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку до победы Украины", - указал Спрудс.





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