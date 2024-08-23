Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом. Об этом рассказали в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Вместе с командой проинформировали латвийских коллег о последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений. Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства - рассказал Умеров.

В Минобороны подчеркивают, что в этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет оказывать оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.

Отмечается, что важной темой встречи стало укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

В рамках этой международной коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии. Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран - заявил Умеров.

В свою очередь латвийский чиновник Спрудс выразил готовность работать с другими странами для привлечения их к Коалиции и аналогичным инициативам в поддержку Украины.

Напомним,

Латвия готовит к отправке в Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотников. В целом страна предоставила Украине 3000 ударных дронов в рамках Международной коалиции по разработке беспилотников.