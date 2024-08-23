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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Умеров обсудил с министром обороны Латвии усиление Коалиции дронов

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 18:02  •  12132 просмотра

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Министры обороны Украины и Латвии обсудили военную поддержку и укрепление Коалиции дронов. Латвия предоставит Украине военную помощь на 112 млн евро и тысячи беспилотников для противодействия российской агрессии.

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с латвийской делегацией во главе с министром обороны Андрисом Спрудсом. Об этом рассказали в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Вместе с командой проинформировали латвийских коллег о последних событиях на фронте и процессе оборудования фортификационных сооружений.  Обсудили пути дальнейшего усиления нашего мощного партнерства

- рассказал Умеров. 

В Минобороны подчеркивают, что в этом году Латвия предоставит Украине военную поддержку на сумму около 112 млн евро и в дальнейшем будет оказывать оборонную помощь на уровне 0.25% от своего ВВП ежегодно.

Отмечается, что важной темой встречи стало  укрепление Коалиции дронов, где Латвия играет одну из ведущих ролей.

В рамках этой международной коалиции продолжается процесс передачи Силам обороны беспилотников латвийского производства. В целом Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для отражения широкомасштабной российской агрессии. Обсудили следующие шаги для усиления Коалиции, которая уже объединила почти два десятка стран

- заявил Умеров. 

В свою очередь латвийский чиновник Спрудс выразил готовность работать с другими странами для привлечения их к Коалиции и аналогичным инициативам в поддержку Украины.

Напомним,

Латвия готовит к отправке в Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотников. В целом страна предоставила Украине 3000 ударных дронов в рамках Международной коалиции по разработке беспилотников.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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