Ультрас відповіли Суркісу та нагадали, що чекають від нього доказів проплаченості їхніх акцій

"Виносимо цей текст у публічну площину лише тому, що останнім часом дуже багато фейкової інформації та бруду почало виливатися на наш рух. Ми в черговий раз з повною відповідальністю заявляємо, що з часу відділення нашого руху від офіційного фан-клубу у 2009-му році, ми жодного разу не отримували ніяких грошей на перформанси, банери, виїзди чи іншої вигоди від клубу чи інших сторонніх осіб. Саме "ультрас" Динамо є одним з небагатьох рухів, які категорично відмовились від підтримки збірної у ФФУ-шному проекті "Вірні Збірній", коли нам пропонували безкоштовні євровиїзди та квитки.

Окремо хочемо згадати про заяви від власників клубу (чи наближених до них осіб) про те, що минулорічний банер у Чернігові, чи наші акції після ганебного призначення (Мірчі - ред.) Луческу головним тренером Динамо, були та є проплаченими. Ми вже півроку чекаємо доказів від Ігоря Михайловича, а обіцяних "скріншотів" все так і немає. А те, що ми співпрацюємо з керівництвом "Шахтаря" або УАФ звучить не просто кумедно, а максимально безглуздо. Мабуть, люди, які про це пишуть, не розуміють, що у житті деякі речі можуть відбуватися за покликом честі, а не за купюри. Не судіть по собі...

Натомість, не потребує жодних доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ. Достатньо лише глянути на обличчя учасників цих "пікетів", щоб це зрозуміти", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше ультрас заявили, що головною проблемою столичного клубу є не тренери і не гравці, а саме власники ФК - брати Суркіси, які "знищують репутацію" "Динамо".