Ультрас ответили Суркису и напомнили, что ждут от него доказательств проплачености их акций

"Выносим этот текст в публичную плоскость только потому, что в последнее время очень много фейковой информации и грязи начало выливаться на наше движение. Мы в очередной раз с полной ответственностью заявляем, что со времени отделения нашего движения от официального фан-клуба в 2009 году, мы ни разу не получали никаких денег на перформансы, баннеры, выезды или иной выгоды от клуба или других посторонних лиц. Именно "ультрас" Динамо является одним из немногих движений, которые категорически отказались от поддержки сборной в ФФУ-шном проекте "Верные сборной", когда нам предлагали бесплатные евровыезды и билеты.

Отдельно хотим вспомнить о заявлениях от владельцев клуба (или от приближенных к ним лиц) о том, что прошлогодний баннер в Чернигове, или наши акции после позорного назначения (Мирчи - ред.) Луческу главным тренером Динамо, были и есть проплаченными. Мы уже полгода ждем доказательств от Игоря Михайловича, а обещанных "скриншотов" все так и нет. А то, что мы сотрудничаем с руководством "Шахтера" или УАФ звучит не просто смешно, а очень глупо. Видимо, люди, которые об этом пишут, не понимают, что в жизни некоторые вещи могут происходить по зову чести, а не за купюры. Не судите по себе...

Однако, не требует никаких доказательств факт организации Суркисами проплаченных акций под НБУ. Достаточно лишь взглянуть на лица участников этих "пикетов", чтобы это понять", - говорится в заметке.

Напомним, ранее ультрас заявили, что главной проблемой столичного клуба является не тренеры и не игроки, а именно владельцы ФК - братья Суркисы, которые "уничтожают репутацию" "Динамо".