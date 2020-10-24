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Ультрас нагадали про офшори Суркісів та намалювали новий мурал

Київ • УНН

 • 15310 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ультрас “Динамо” вчергове продемонстрував своє ставлення до власників ФК “Динамо”. У своєму Instagram фани опублікували фото нового муралу з написом “Суркіси — ганьба Динамо”, передає УНН.

​"Суркіси — це ганьба не тільки Динамо, а взагалі всієї України.

Доходи в офшорах, участь у проросійських партіях, чхання на принципи та честь, цинічне використання клубу для відбілювання своєї репутації.

І ми вже другий місяць чекаємо доказів від Григорія Суркіса про режисера, котрий стоїть за нашими акціями. Але як ми бачимо, колаборант не звик відповідати за свої слова.

Тому нехай #wbc_graffiti нагадує, що Суркіси — це ганьба для всіх нас“, — йдеться у дописі ультрас.

Як повідомляв УНН, вболівальники “Динамо” вимагають від Суркіса компенсації коштів за матчі, що проводилися без глядачів.

Крім того, фани звинувачують власників столичного клубу у зумисному недопуску їх на домашні матчі ФК.

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​​Суркіси - це ганьба не тільки Динамо, а взагалі всієї України. Доходи в офшорах, участь у проросійських партіях, чхання на принципи та честь, цинічне використання клубу для відбілювання своєї репутації. І ми вже другий місяць чекаємо доказів від Григорія Суркіса про режисера, котрий стоїть за нашими акціями. Але як ми бачимо, колаборант не звик відповідати за свої слова. Тому нехай #wbc_graffiti нагадує, що Суркіси - це ганьба для всіх нас. #ДинамоБезСуркісів #ДинамоБезЛуческу

Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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