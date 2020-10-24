Ультрас напомнили об оффшорах Суркисов и нарисовали новый мурал
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ультрас “Динамо” снова продемонстрировали свое отношение к владельцам ФК “Динамо”. В своем Instagram фаны опубликовали фото нового мурала с надписью “Суркисы — позор Динамо”, передает УНН.
“Суркисы — это позор не только Динамо, а вообще всей Украине.
Доходы в оффшорах, участие в пророссийских партиях, чихание на принципы и честь, циничное использование клуба для отбеливания своей репутации.
И мы уже второй месяц ждем доказательств от Григория Суркиса о режиссере, который стоит за нашими акциями. Но как мы видим, коллаборационист не привык отвечать за свои слова.
Поэтому пусть #wbc_graffiti напоминает, что Суркисы — это позор для всех нас”, - говорится в заметке ультрас.
Как сообщал УНН, болельщики “Динамо” требуют от Суркиса компенсации средств за матчи, которые проводились без зрителей.
Кроме того, фаны обвиняют владельцев столичного клуба в умышленном недопуски их на домашние матчи ФК.
Суркисы — это позор не только Динамо, а вообще всей Украине. Доходы в оффшорах, участие в пророссийских партиях, чихание на принципы и честь, циничное использование клуба для отбеливания своей репутации. И мы уже второй месяц ждем доказательств от Григория Суркиса о режиссере, который стоит за нашими акциями. Но как мы видим, коллаборационист не привык отвечать за свои слова. Поэтому пусть #wbc_graffiti напоминает, что Суркисы — это позор для всех нас. # ДинамоБезСуркисив # ДинамоБезЛуческу