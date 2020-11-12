Укрзалізницю цілеспрямовано доводять до банкрутства, – ЗМІ

ukru
10:24 • 37274 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 83917 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 96911 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 124607 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 117948 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120346 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122195 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106707 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113405 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92782 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 116990 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 98731 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 105297 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 63356 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 59645 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 9961 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 15154 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 124607 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 98715 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 118090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 12392 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 27350 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101156 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119977 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119690 перегляди
Актуальне
Укрзалізницю цілеспрямовано доводять до банкрутства, – ЗМІ

Укрзалізницю цілеспрямовано доводять до банкрутства, – ЗМІ

Київ • УНН

 • 30496 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Укрзалізницю готують до продажу якомусь могутньому бенефіціару, із цією метою стратегічне держпідприємство навмисно доводиться до банкрутства. Про це пише UBR з посиланням на інформовані джерела.

У рамках цього плану в очах потенційного покупця УЗ спочатку активно “набивали ціну” (за рахунок угод із Deutsche Bahn та іншими західними партнерами, що насправді нічого не означало), а зараз почався другий етап — доведення до банкрутства, щоб таємничий покупець заплатив за підприємство мінімальну ціну.

Згідно з даними “Аудиту економіки України”, УЗ перебуває в передкризовому стані. На кінець першого півріччя 2020 року збитки підприємства склали близько 9 млрд грн; кредитний портфель у 2019-му досяг 40,8 млрд грн, а на кінець цього року він може скласти 46 млрд грн.

Зношеність рухомого складу Укрзалізниці буквально з кожним місяцем стає все більш очевидною. Протягом останнього року в українських ЗМІ регулярно пишуть про аварії на залізниці, що спричинені подовженням деякими недобросовісними операторами термінів експлуатації “доісторичних” вагонів (у порушення чинних нормативів).

Зношеність локомотивів складає понад 95%, із 26,7 тис. км головних залізничних шляхів 6,4 тис. км потребують капітального ремонту, а ще 2,7 тис. км — реконструкції.

А щоб не було з кого спитати за це все, керівний склад постійно змінюється. Цього року УЗ покерувати вже 4 людини. Зараз головою правління АТ “Укрзалізниця” є Володимир Жмак, відомий заявами про реформи й набір нової команди. У цій “команді” на посаді фіндиректора виявився Іван Юрик, який запам’ятався низкою корупційних скандалів (був членом наглядової ради, потім став членом правління, був в.о. голови правління УЗ). PR-департамент очолила “права рука” Саакашвілі Поліна Чиж, раніше вона відзначилася у скандалі з передачею секретної інформації посольству США.

Також в УЗ працевлаштувався ексглава Грузинської залізниці Іраклі Езугбая, який тепер відповідає за комерційну роботу і вантажні перевезення. На Батьківщині він був фігурантом кримінальної справи про розкрадання $40 млн, а період його роботи запам’ятався протестами з вимогою підвищити зарплату і покращити умови праці.

Вказані особи — це і є “нова команда” Жмака, яка очолила проблемне держпідприємство у цей критичний момент.
Водночас у ЗМІ постійно з’являється інформація про затримання корупціонерів, пов’язаних із закупівлями на Укрзалізниці. Більшість схем зводиться до двох сценаріїв: на підприємство поставляється вживана продукція під виглядом нової (а чиновники з УЗ закривають очі на це, провоковані корупційним інтересом), вартість замовлених товарів або послуг завищується в кілька разів.

Вантажоперевезення (найприбутковіший напрямок УЗ) цієї осені дали збій. Оператори і власники вагонів зараз “витискаються” з ринку шляхом заниження вагонної складової, яка є частиною залізничного тарифу на перевезення.
Представник “грузинського десанту” Іраклі Езугбая під приводом необхідності завантаження вагонів парку ЦТЛ ПАТ “УЗ” дав команду знизити вартість добового користування цими вагонами. І якщо минулого року в пік перевезень вагонна складова тарифу була на рівні 1500-2500 грн за один вагон-зерновоз на добу, то зараз вона становить 600 грн на добу. При цьому планується подальше її зниження в кілька разів шляхом введення певного логістичного тарифу. У підсумку цього року збитки УЗ прогнозуються на рівні 12-14 млрд.

“Неефективне управління Укрзалізницею призвело до технічної деградації, низької якості і розмивання вантажної бази УЗ: протягом 2015-2019 років вантажообіг на УЗ знизився на 6,4% при зростанні перевезень на 42%. Втрата вантажообігу стає причиною втрати доходів УЗ і подальшого погіршення ситуації”, — наголошується в аудиторських документах.

Деякі експерти стверджують, що Іраклі Езугбая діє свідомо, а його метою є доведення Укрзалізниці до банкрутства саме через вантажну складову.

У недавньому інтерв’ю Іраклі Езугбая заявив, що УЗ готова порушувати конкурентне середовище на ринку — ймовірно, щоб, зокрема, розбалансувати власні фінпоказники. Хоча Законом “Про залізничний транспорт України” передбачений принцип рівного доступу всіх учасників перевезень до інфраструктури.

Ще одне болюче питання — тарифи. Іраклі Езугбая говорить про необхідність відходу від держрегулювання тарифів на карго-перевезення. У підсумку це спровокує початок монополії Укрзалізниці на вантажоперевезення.

Більшості бід можна було б уникнути за наявності в УЗ довгострокової стратегії розвитку. Цей документ дозволив би всім учасникам процесу контролювати розвиток держпідприємства, а приватні компанії отримали б чіткі маркери, що дозволяють адаптуватися до змін у роботі УЗ. Такий документ також дозволив би виключити корупційну складову.

Але в підсумку вказані проблеми, разом узяті, лише підтверджують конспірологічні теорії про те, що одне з головних стратегічних підприємств України свідомо доводять до банкрутства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92