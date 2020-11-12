Укрзализныцю целенаправленно банкротят, – СМИ

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 34646 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 56943 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109602 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 93283 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114765 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92417 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103112 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101625 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101365 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 79161 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 104396 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 33465 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 22351 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 58663 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 22266 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 109606 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 114768 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 375846 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 326970 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 58660 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129562 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206984 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233848 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212615 просмотра
Актуальное
Укрзализныцю целенаправленно банкротят, – СМИ

Укрзализныцю целенаправленно банкротят, – СМИ

Киев  •  УНН

 • 30483 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Укрзализныцю готовят к продаже некоему могущественному бенефициару, с этой целью стратегическое госпредприятие намеренно доводится до банкротства. Об этом пишет UBR со ссылкой на информированные источники.

В рамках этого плана в глазах потенциального покупателя УЗ сначала активно “набивали цену” (за счет ничего не значащих соглашений с Deutsche Bahn, другими западными партнерами), а сейчас начался второй этап — доведение до банкротства, с тем чтобы таинственный покупатель заплатил за него минимальную цену.

По данным “Аудита экономики Украины”, УЗ находится в предкризисном состоянии. На конец первого полугодия 2020 года убытки УЗ составили около 9 млрд грн; кредитный портфель в 2019-м достиг 40,8 млрд грн, а на конец этого года он может составить 46 млрд грн.

Изношенность подвижного состава Укрзализныци буквально с каждым месяцем становится все очевиднее. В течение последнего года в украинских СМИ регулярно пишут об авариях на ж/д, вызванных продлением некоторыми недобросовестными операторами сроков эксплуатации “доисторических” вагонов (в нарушение действующих нормативов).
Изношенность локомотивов составляет более 95%, из 26,7 тыс. км главных железнодорожных путей 6,4 тыс. км требуют капитального ремонта, а еще 2,7 тыс. км — реконструкции.

А чтобы было не с кого спросить, руководящий состав постоянно меняется. В этом году УЗ поруководили уже 4 человека. Сейчас предправления АО “Укрзализныця” является Владимир Жмак, известный заявлениями о реформах и наборе новой команды. В этой “команде” на посту финдиректора оказался Иван Юрик, запомнившийся рядом коррупционных скандалов (был членом набсовета, потом стал членом правления, был и.о. предправления УЗ). PR-департамент возглавила “правая рука” Саакашвили Полина Чиж, ранее отметившаяся в скандале с передачей секретной информации посольству США.
Также в УЗ трудоустроился экс-глава Грузинской железной дороги Иракли Эзугбая, который теперь отвечает за коммерческую работу и грузовые перевозки. На Родине он был фигурантом криминального дела по разворовыванию 40 млн долл., а период его работы запомнился протестами с требованием повысить зарплату и улучшить условия работы.

Перечисленные лица — это и есть “новая команда” Жмака, возглавившая проблемное госпредприятие в ныне критический момент.

Они пришли в тот момент, когда в СМИ появляется информация о задержании коррупционеров, связанных с закупками на Укрзализныце. Большинство схем сводятся к двум сценариям: на предприятие поставляется б\у продукция под видом новой (а чиновники из УЗ закрывают глаза на это, движимые коррупционным интересом), стоимость заказанных товаров или услуг завышается в несколько раз.

Грузоперевозки (самое прибыльное направление УЗ) этой осенью дали сбой. Операторы и собственники вагонов сейчас “выдавливаются” с рынка путем занижения вагонной составляющей, которая является частью ж/д тарифа на перевозку.
Представитель “грузинского десанта” Иракли Эзугбая под предлогом необходимости загрузки вагонов парка ЦТЛ ПАО “УЗ” дал команду занизить стоимость суточного пользования данными вагонами. И если в прошлом году в пик перевозок вагонная составляющая тарифа была на уровне 1500-2500 грн. за один вагон-зерновоз в сутки, то на данный момент она составляет 600 грн. в сутки. При этом планируется дальнейшее ее снижение в несколько раз путем введения некоего логистического тарифа.

В результате в этом году убытки УЗ прогнозируются на уровне 12-14 млрд.

“Неэффективное управление Укрзализныцей привело к технической деградации, низкому качеству и размыванию грузовой базы УЗ: в течение 2015-2019 годов грузооборот на УЗ снизился на 6,4% при росте перевозок на 42%. Потеря грузооборота становится причиной потери доходов УЗ и дальнейшего ухудшения ситуации”, — отмечается в аудиторских документах.
Некоторые эксперты утверждают, что Иракли Эзугбая действует осознанно, а его целью является доведение Укрзализныци до банкротства как раз через грузовую составляющую.

В недавнем интервью Иракли Эзугбая заявил, что УЗ готова нарушать конкурентную среду на рынке — вероятно, чтобы в том числе разбалансировать собственные финпоказатели. Хотя Законом “О железнодорожном транспорте Украины” предусмотрен принцип равного доступа всех участников перевозок к инфраструктуре.

Еще один больной вопрос — тарифы. Иракли Эзугбая говорит о необходимости ухода от госрегулирования тарифов на карго-перевозки. В итоге это спровоцирует начало монополии Укрзализныци на грузоперевозки.

Большинства бед можно было бы избежать при наличии у УЗ долгосрочной стратегии развития. Этот документ позволил бы всем участникам процесса контролировать развитие госкомпании, а частные компании получили бы четкие маркеры, позволяющие адаптироваться к изменениям в работе УЗ. Такой документ также позволил бы исключить коррупционную составляющую.

Но в итоге перечисленные проблемы, вместе взятые, лишь подтверждают конспирологические теории о том, что одно из главных стратегических предприятий Украины сознательно доводят до банкротства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы