Укрзалізниця змінила графік поїздів у Польщу

Деталі

З 15 серпня поїзд №67 Київ — Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, Укрзалізниця додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться відзавтра.

З 16 серпня поїзд №24 Хелм — Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.

Квитки на ці рейси доступні онлайн — на сайті за посиланням.