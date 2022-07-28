Укрзалізниця змінила графік поїздів у Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. АТ "Укрзалізниця" внесла зміни до курсування поїздів до Польщі, чим вирішила прискорити два міжнародні поїзди у Варшаву та Хелм і змінити час їх відправлення. Про це повідомляє УНН.
Деталі
З 15 серпня поїзд №67 Київ — Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).
Крім того, з урахуванням зростання попиту на цей напрямок, Укрзалізниця додає до поїзда ще два вагони. Вони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться відзавтра.
З 16 серпня поїзд №24 Хелм — Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.
Квитки на ці рейси доступні онлайн — на сайті за посиланням.