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Укрзализныця изменила график поездов в Польшу

Укрзализныця изменила график поездов в Польшу

Киев • УНН

 • 165405 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. АО "Укрзализныця" внесло изменения в курсирование поездов в Польшу, чем решило ускорить два международных поезда в Варшаву и Хелм и изменить время их отправления. Об этом сообщает УНН.

Детали

С 15 августа поезд №67 Киев — Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33).

Кроме того, с учетом роста спроса на это направление, Укрзализныця добавляет к поезду еще два вагона. Они будут курсировать с 7 августа, а продажа билетов на них начнется завтра.

С 16 августа поезд №24 Хелм — Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по предварительному расписанию в 07:29.

Билеты на эти рейсы доступны онлайн — на сайте по ссылке.

Украинские Национальные Новости

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