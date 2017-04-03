"Укрзалізниця" зекономила понад 0,5 млн грн на мастильних матеріалах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У березні поточного року філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю 498 тонн оливи та мастильних матеріалів, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.
Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 32 млн 405 тис. 462.88 грн.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 9 березня.
Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “Август пром” (входить до групи компаній “Трейд Коммодіті”), яка склала — 31 млн 886 тис. 879.69 грн.
Таким чином, економія державних коштів УЗ порівняно з очікуваною вартістю тендера становила 518 тис 583 грн.
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При цьому, ціна найближчого конкурента переможця становила 32 млн 40 тис. грн. Відповідно, щонайменше на вказаному тендеру УЗ зекономила більше 365 тис. грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Міноборони під час паливного тендеру заощадили близько 30 млн грн. Вказані кошти вдалося зекономити під час тендерної закупівлі пального у компанії ТОВ “Август Пром”, яка запропонувала найбільш прийнятну та значно дешевшу ціну на ресурс.