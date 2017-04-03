"Укрзализныця" сэкономила более 0,5 млн грн на смазочных материалах

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 32 млн 405 тыс. 462.88 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 9 марта.

Наименьшее ценовое предложение предложило ООО "Август пром" (входит в группу компаний "Трейд Коммодити"), которая составила - 31 млн 886 тыс. 879.69 грн.

Таким образом, экономия государственных средств УЗ по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила 518 тыс. 583 грн.

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При этом, цена ближайшего конкурента победителя составила 32 млн 40 тыс. грн. Соответственно, по меньшей мере на указанном тендера УЗ сэкономила более 365 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера сэкономили около 30 млн грн. Указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО "Август Пром", которая предложила наиболее приемлемую и значительно более дешевую цену на ресурс.