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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113979 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172513 просмотра

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11 марта, 14:39 • 126720 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123024 просмотра

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11 марта, 13:46 • 115964 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107428 просмотра

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"Укрзализныця" сэкономила более 0,5 млн грн на смазочных материалах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В марте текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО “Укрзализныця” провела тендер на закупку 498 тонн масла и смазочных материалов, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок “ProZorro”.

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 32 млн 405 тыс. 462.88 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 9 марта.

Наименьшее ценовое предложение предложило ООО "Август пром" (входит в группу компаний "Трейд Коммодити"), которая составила - 31 млн 886 тыс. 879.69 грн.

Таким образом, экономия государственных средств УЗ по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила 518 тыс. 583 грн.

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При этом, цена ближайшего конкурента победителя составила 32 млн 40 тыс. грн. Соответственно, по меньшей мере на указанном тендера УЗ сэкономила более 365 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, Минобороны во время топливного тендера сэкономили около 30 млн грн. Указанные средства удалось сэкономить при тендерной закупке горючего в компании ООО "Август Пром", которая предложила наиболее приемлемую и значительно более дешевую цену на ресурс.

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